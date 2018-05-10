«Ночь музеев» пройдет в Псковском заповеднике 18 мая
Праздничная акция «Ночь музеев» «Метаморфозы» пройдет 18 мая с 19:00 до 00:00 в Поганкиных палатах и в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Псковском музее-заповеднике в 2006 году.
Также, по традиции, 18 мая в заповеднике пройдет День открытых дверей, а в 12:00 состоится акция «Я дарю музею».
Как отметили в пресс-службе, праздник Международный день музеев был учрежден в мае 1977 года решением 11 Генеральной конференции Международного Совета музеев. Он празднуется всеми музеями мира с 1978 года как день единения музеев и общества. Международный день музеев признан более чем в 150 странах мира. Все музейное сообщество отмечает это событие днями открытых дверей, экскурсиями, выставками, общественными мероприятиями и встречами.
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Время, место
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Мероприятие
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18.45
фойе
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Мультимедийная презентация музейных предметов
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19.10
фойе
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Открытие выставки «Из глубины веков»
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19.30
Выставочный зал
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Концерт к 135-летию К.И. Чуковского
«Ехали медведи на велосипеде…»
В программе детская музыкальная сказка «Тараканище», вокальные миниатюры, стихи.
Вступительное слово музыковеда,
члена Союза композиторов РФ Ларисы Никитиной
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20.20
Картинная галерея
I этаж
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Открытие выставки одного предмета
«Новые реальности Элия Белютина»
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20.40
Парадный зал Картинной галереи
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Открытие выставки одного предмета
«Возвращённый шедевр К. Маковского»
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21.00
Парадный зал Картинной галереи
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Концерт классической музыки
В концерте принимают участие академический хор, вокальный ансамбль, преподаватели и студенты музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.
Концерт ведёт музыковед Ирина Галковская
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21.10
Поганкины палаты (экспозиция икон)
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Открытие выставки одного предмета
«Встреча у Золотых ворот»
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21.20
Сбор у крыльца Поганкиных палат
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Сборные экскурсии по Поганкиным палатам «Художественное серебро XVI-XIX вв.»
«Живопись древнего ПсковаXV-XVII вв.»
«1100-летний Псков в истории России»
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22.20
Поганкины палаты (экспозиция икон)
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Открытие выставки одного предмета
«От Восхождения к Рождеству»
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22.30
Двор Поганкиных палат
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Концерт памяти Евгения Вагина
«Это хрупкое слово – жизнь»
В концерте принимают участие ансамбли «Интер», «Псковский десант», «Кудесницы», Т. Арсентьева, Н. Широкова, псковские барды.
Концерт ведёт поэт и бард, профессор ПсковГУ Игорь Плохов
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Стоимость посещения: 100 руб./чел. (50 руб./чел льготная категория граждан)
Продажа билетов до 23.00
Справки по тел.: 8 (8112) 66-33-11