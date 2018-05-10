«Ночь музеев» пройдет в Псковском заповеднике 18 мая

18:22, 10 мая 2018, ПАИ

Праздничная акция «Ночь музеев» «Метаморфозы» пройдет 18 мая с 19:00 до 00:00 в Поганкиных палатах и в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Псковском музее-заповеднике в 2006 году.

Также, по традиции, 18 мая в заповеднике пройдет День открытых дверей, а в 12:00 состоится акция «Я дарю музею».

Как отметили в пресс-службе, праздник Международный день музеев был учрежден в мае 1977 года решением 11 Генеральной конференции Международного Совета музеев. Он празднуется всеми музеями мира с 1978 года как день единения музеев и общества. Международный день музеев признан более чем в 150 странах мира. Все музейное сообщество отмечает это событие днями открытых дверей, экскурсиями, выставками, общественными мероприятиями и встречами.