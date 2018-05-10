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Общество

«Ночь музеев» пройдет в Псковском заповеднике 18 мая

Праздничная акция «Ночь музеев» «Метаморфозы» пройдет 18 мая с 19:00 до 00:00 в Поганкиных палатах и в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Псковском музее-заповеднике в 2006 году.

Также, по традиции, 18 мая в заповеднике пройдет День открытых дверей, а в 12:00 состоится акция «Я дарю музею».

Как отметили в пресс-службе, праздник Международный день музеев был учрежден в мае 1977 года решением 11 Генеральной конференции Международного Совета музеев. Он празднуется всеми музеями мира с 1978 года как день единения музеев и общества. Международный день музеев признан более чем в 150 странах мира. Все музейное сообщество отмечает это событие днями открытых дверей, экскурсиями, выставками, общественными мероприятиями и встречами.

Время, место

Мероприятие

18.45

фойе

 

Мультимедийная презентация музейных предметов

19.10

фойе

 

Открытие выставки «Из глубины веков»

 

19.30

Выставочный зал

 

Концерт к 135-летию К.И. Чуковского

«Ехали медведи на велосипеде…»

В программе детская музыкальная сказка «Тараканище», вокальные миниатюры, стихи.

Вступительное слово музыковеда,

члена Союза композиторов РФ Ларисы Никитиной

20.20

Картинная галерея

I этаж

 

 

Открытие выставки одного предмета

«Новые реальности Элия Белютина»

 

20.40

Парадный зал Картинной галереи

 

Открытие выставки одного предмета

«Возвращённый шедевр К. Маковского»

 

21.00

Парадный зал Картинной галереи

Концерт классической музыки

В концерте принимают участие академический хор, вокальный ансамбль, преподаватели и студенты музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Концерт ведёт музыковед Ирина Галковская

21.10

Поганкины палаты (экспозиция икон)

 

Открытие выставки одного предмета

«Встреча у Золотых ворот»

 

21.20

Сбор у крыльца Поганкиных палат

Сборные экскурсии по Поганкиным палатам «Художественное серебро XVI-XIX вв.»

«Живопись древнего ПсковаXV-XVII вв.»

«1100-летний Псков в истории России»

22.20

Поганкины палаты (экспозиция икон)

Открытие выставки одного предмета

«От Восхождения к Рождеству»

22.30

Двор Поганкиных палат

Концерт памяти Евгения Вагина

«Это хрупкое слово – жизнь»

В концерте принимают участие ансамбли «Интер», «Псковский десант», «Кудесницы», Т. Арсентьева,                            Н. Широкова, псковские барды.

Концерт ведёт поэт и бард, профессор ПсковГУ Игорь Плохов

Стоимость посещения: 100 руб./чел. (50 руб./чел льготная категория граждан)

Продажа билетов до 23.00

Справки по тел.: 8 (8112) 66-33-11
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