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Общество

Присоединиться к акции «Читай-страна!» приглашает областная библиотека псковичей

Псковская областная библиотека приглашает псковичей с 19 мая по 6 июня принять участие во всероссийской акции «Читай-страна!». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в рамках акции пройдет несколько конкурсов.

«Все любители литературы, чтения, творчества Александра Пушкина могут присоединиться к ним», - отметили в библиотеке.

Отмечается, что лучшие посты и видео будут размещены на официальных ресурсах Роспатриотцентра и Российского движения школьников.

Организаторами акции «Читай-страна!» выступают Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Российское движение школьников и «Пушкинский союз».

Подробнее об акции можно узнать на сайте библиотеки. 

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