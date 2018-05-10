Присоединиться к акции «Читай-страна!» приглашает областная библиотека псковичей

22:12, 10 мая 2018, ПАИ

Псковская областная библиотека приглашает псковичей с 19 мая по 6 июня принять участие во всероссийской акции «Читай-страна!». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в рамках акции пройдет несколько конкурсов.

«Все любители литературы, чтения, творчества Александра Пушкина могут присоединиться к ним», - отметили в библиотеке.

Отмечается, что лучшие посты и видео будут размещены на официальных ресурсах Роспатриотцентра и Российского движения школьников.

Организаторами акции «Читай-страна!» выступают Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Российское движение школьников и «Пушкинский союз».

Подробнее об акции можно узнать на сайте библиотеки.