О необходимости пройти перерегистрацию псковским владельцам оружия напоминает Росгвардия

20:06, 10 мая 2018, ПАИ

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделе Росгвардии, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через портал государственных услуг.

Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы.