564 псковича пострадали от укусов клещей в начале мая

18:14, 10 мая 2018, ПАИ

С 2 мая по 10 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 564 человека, в том числе 161 ребенок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, обращаемость на 8,9% ниже среднемноголетних недельных данных.

В областном Центре гигиены и эпидемиологии в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. С начала сезона исследованы 432 клеща, у 0,5% насекомых выявлены возбудители клещевого вирусного энцефалита, у 23,1% - клещевого боррелиоза.

В этом сезоне прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали более 1500 жителей области. Вакцинация проводится круглогодично в поликлиниках по месту жительства.

По состоянию на 10 мая акарицидные обработки проведены на площади 136 га. Осуществляется контроль качества проведения обработок. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

Удалить клеща можно самостоятельно или обратиться за медицинской помощью в поликлинику. В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте по адресу: улица Коммунальная, дом 23, телефон: 56-55-63. Для проведения исследования клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию по адресам: город Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8(8112)66-42-80; город Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: (811-53)7-70-90.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью к врачу-инфекционисту:

-в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» по адресу: Псков, улица Кузнецкая 23; телефон регистратуры: 20-15-73; режим работы - с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье;

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» по адресу: город Псков, улица Школьная, дом 24; телефон: 9-911-880-15-51, режим работы - с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье.