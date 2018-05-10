Финал областного фестиваля художественного творчества «Открытое пространство» пройдет в Пскове 11 мая

21:10, 10 мая 2018, ПАИ

11 мая на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоится финал областного многожанрового фестиваля художественного творчества «Открытое пространство», посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования в России. В марте ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» провел отборочные этапы этого фестиваля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в «Радуге», специальные приглашения оргкомитета фестиваля для участия в финале получили творческие коллективы и исполнители, наиболее ярко проявившие себя на зональных этапах.

Участники выступят в трех возрастных категориях по номинациям «Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр», «Оригинальный жанр».

Напомним, фестиваль проводится с целью сохранения, развития, популяризации многообразия детского самодеятельного художественного творчества и совершенствования художественно-эстетического воспитания, как факторов духовного развития личности детей и подростков Псковской области.