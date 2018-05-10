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Общество

Четыре человека пострадали в ДТП по вине нетрезвых водителей 9 мая в Псковской области

9 мая на территории Псковской области произошли 2 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, около 14:40 в Псковском районе  на 1-м километре автодороги Псков -  Стороп 20-летний нетрезвый водитель автомашины ВАЗ-2106 выбрал небезопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля «Пежо» под управлением 33-летней женщины. В результате транспортные средства столкнулись.  22-летний пассажир ВАЗ-2106 и 59-летняя пассажирка «Пежо» получили незначительные травмы. Госпитализация не потребовалась.

В 22:00 в Островском районе на 327-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель до границы с Белоруссией 26-летний нетрезвый водитель автомашины ВАЗ-21099 совершил разворот вне перекрестка, не уступив дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Мерседес-Спринтер» под управлением 47-летнего мужчины. Водитель ВАЗа с полученными травмами был помещён в Островскую межрайонную больницу. Мужчина, управлявший «Мерседесом», также пострадал, но госпитализирован не был.

Всего 9 мая сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в нетрезвом состоянии.

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