20 тысяч рублей украла великолучанка, заменив их на билеты «банка приколов»

18:31, 10 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках женщина украла из квартиры местной жительницы 20 тысяч рублей и оставила ей два билета «банка приколов», чтобы исчезновение денег не сразу бросилось в глаза хозяйке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в период с 7 по 8 мая из квартиры дома по улице Дьяконова. Вскоре полиция задержала подозреваемую, которой оказалась 37-летняя неоднократно судимая гражданка без определенного места жительства.

Еще одна кража произошла 20 апреля. Около 16:00 великолучанка со своей 17-летней дочерью находились в кафе на улице Вокзальной. Уходя, девушка забыла на столике мобильный телефон, который вскоре украли. Полиция задержала подозреваемую в этой краже безработную 19-летнюю девушку. Телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело.