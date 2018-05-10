Бежаницкий пенсионер совратил девочку, пообещав деньги

17:50, 10 мая 2018, ПАИ

Бежаницкий межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области расследует уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера).

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении, 16 апреля пенсионер, обещая деньги, заманил девочку в лес, где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

В настоящее время у следствия есть основания подозревать мужчину в совершении других аналогичных преступлений. Лицам, пострадавшим от его действий, необходимо обратиться в следственный отдел по телефону: 8(811-41) 2-14-32.