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Общество

Из Пскова в Анапу и Геленджик можно будет уехать на автобусе

С июня по сентябрь из Пскова в Анапу и Геленджик будет ходить заказной автобус, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО  «Псковпассажиравтотранс».

Движение открывается по межрегиональному маршруту «Псков – Анапа - Геленджик» через Остров, Опочку, Пустошку, Великие Луки. Перевозки осуществляет перевозчик ИП Андреев А. А. Отправление автобуса от автовокзала в Пскове в 20:00 по следующему графику: 10, 20, 30 июня; 5, 10, 15, 20, 25, 30 июля; 4, 9, 14, 19, 29 августа; 3 сентября.

«Для поездок предоставляется комфортабельный мягкий автобус, как правило, 53-местный «Неоплан». Предоставляется текущая и предварительная продажа билетов за 90 дней на места от 45 по 50 включительно, всего 6 мест. Билеты можно купить на автовокзалах Пскова и Великих Лук, автостанциях Острова, Опочки, Пустошки», - уточнили в пресс-службе.

Стоимость билетов до Анапы и Геленджика – 3500 рублей.

С апреля также открыто движение автобусов по межрегиональному маршруту «Остров - Псков – Санкт-Петербург – Москва - Симферополь». Отправление автобуса от автовокзала в Острове - раз в неделю по пятницам в 14:00. Их Пскова этот автобус уходит в 15:00. Далее он следует на Санкт-Петербург, потом Москву, через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. Перевозчик предоставляет места для продажи билетов (текущая и предварительная) за 60 дней - места от 45 по 50 включительно.

Билет от Острова до Симферополя обойдётся в 4400 рублей.

Стоимость провоза багажа - 5% от полной стоимости билета. Детям до 5 лет проезд бесплатный без предоставления места. Детям от 5 до 12 лет – скидка 50%, студентам 10%.

Продажа билетов открыта в кассах автовокзалов и автостанций Псковской области, а также на сайте псковавтотранс.рф.

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