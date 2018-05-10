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Общество

Труженицу тыла с праздником Великой Победы поздравил депутат Псковской гордумы

Депутаты Псковской городской Думы продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы. 10 мая городской парламентарий Сергей Колосов поздравил с 9 Мая труженицу тыла Наталью Панову, которая проживает в его округе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат пожелал псковичке здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни, заботы от родных и близких людей и вручил поздравительный адрес и цветы: «Мы благодарны вам за трудовой подвиг, подвиг, благодаря которому мы живем, трудимся и растим детей сейчас под мирным небом».

Отметим, Наталья Панова родилась в 1929 году в деревне Поташня Усвятского района Псковской области. Всю свою жизнь, начиная с самого раннего возраста, отработала в колхозе. В годы Великой Отечественной войны трудилась на возведении оборонительных рубежей, лесозаготовках.  

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