Труженицу тыла с праздником Великой Победы поздравил депутат Псковской гордумы

18:28, 10 мая 2018, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы. 10 мая городской парламентарий Сергей Колосов поздравил с 9 Мая труженицу тыла Наталью Панову, которая проживает в его округе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат пожелал псковичке здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни, заботы от родных и близких людей и вручил поздравительный адрес и цветы: «Мы благодарны вам за трудовой подвиг, подвиг, благодаря которому мы живем, трудимся и растим детей сейчас под мирным небом».

Отметим, Наталья Панова родилась в 1929 году в деревне Поташня Усвятского района Псковской области. Всю свою жизнь, начиная с самого раннего возраста, отработала в колхозе. В годы Великой Отечественной войны трудилась на возведении оборонительных рубежей, лесозаготовках.