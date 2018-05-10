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Общество

Уличные тренажеры появились в гдовском поселке Ямм

В гдовском поселке Ямм состоялось торжественное открытие спортивной площадки «Тропа здоровья» по проекту псковского Учебного центра «Знания» - «Здоровое село», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, команда проекта установила 8 уличных тренажеров для всех возрастов. Особым украшением площадки стали информационные стенды с нормами ГТО и схемой спортивной разминки. Такого рода оборудованная площадка является единственной и первой в сельской местности Псковской области.

В рамках мероприятия выступали со словами благодарности председатель Гдовского районного собрания народных депутатов Юлия Сагателян, глава администрации Полновской волости Юлия Федорова и директор Яммской школы Александр Сосницкий, а так же известный спортсмен, заместитель председателя Псковского регионального отделения всестилевого каратэ России Александр Садков.

Команда проекта подробно рассказала о каждом тренажере, для какой группы мышц предназначен каждый снаряд. Для школьников это был настоящий праздник с песнями от участницы Детского хора России, с конкурсами, на которых они могли помериться силой и проявить себя, как настоящие спортсмены с волей к победе, а так же с призами и подарками.

Некоторые особенно активные ребята, были награждены благодарственными письмами и подарками за помощь в создании спортивной площадки «Тропы здоровья». Они самоотверженно и по собственному желанию помогали в строительстве площадки.

Отмечается, что самым интересным, как для мальчиков, так и для девочек стал мастер-класс (спарринг) по боксу. Тренер на практике рассказал, как защищаться, как ставить ноги и руки. Ребята сами попробовали себя в роли настоящих боксеров в шлеме, с настоящими перчатками и каппой. 

Организаторы мероприятия заранее подготовили флэшмоб под всеми известную песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Школьники от самых маленьких до старшеклассников повторяли все движения.

Мероприятие стало хорошим мотиватором для всех зрителей и участников на занятия спортом и ведение здорового образа жизни, что является основной целью проекта «Здоровое село». Команда проекта считает, что спортивная площадка «Тропа здоровья» станет «сердцем» поселка Ямм и Полновской волости в целом. «На ней будут не только встречаться с друзьями, но и проводить время с пользой для здоровья. Установленные тренажеры подходят для занятий спортом, как для молодого поколения, так и для людей старшего возраста», - отметили руководители проекта.

Добавим, что сегодня проект находится на важном этапе реализации – команда проекта занимается проведением лекций, тренингов и викторин на тему ЗОЖ, а так же в рамках проекта пройдет волейбольный турнир «Матч поколений» и спортивная эстафета с конкурсом рисунков «Спорт – это жизнь».

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