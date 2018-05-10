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Общество

Фронтовые посылки с помощью полевой почты отправляли псковичи в День Победы

Псковский филиал Почты России принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала, в рамках общегородских праздничных мероприятий сотрудники филиала предложили всем желающим воспользоваться услугами «полевой почты» и отправить адресное поздравление ветеранам. Псковичи также присоединились к благотворительной акции «Фронтовая посылка – ветерану Победы».

Любой желающий мог подойти к стилизованной палатке «полевой почты», выбрать понравившиеся товары народного потребления и лично сформировать «фронтовую посылку» для ветерана Великой Отечественной войны. В этом году жители Пскова смогли отправить именные поздравительные открытки ветеранам, воспользовавшись услугами «полевой почты».

«Мы хотели бы поблагодарить всех псковичей, принявших участие в благотворительной акции. В ближайшие дни все фронтовые посылки и поздравления будут преданы нашим уважаемым ветеранам», - рассказала начальник отделения почтовой связи 180000 Пскова Елена Кудряшова.

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