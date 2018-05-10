Участие в акции «Бессмертный полк» приняли судебные приставы Псковской области

19:49, 10 мая 2018, ПАИ

9 мая в День Победы работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области приняли участие во всероссийской общественной акции «Бессмертный полк».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, вместе со своими земляками, работники регионального ведомства прошли в составе колонн по центральным улицам Пскова, Великих Лук, Острова, Гдова и многим районным центрам области с портретами своих отцов, дедов и прадедов, матерей, бабушек и прабабушек.

В одном только Пскове, акция «Бессмертный полк» собрала более 10 тысяч горожан, которые пронесли фотографии солдат Великой Отечественной войны, не доживших до наших дней по центральной улице города. Плечом к плечу, павшие воины-герои, благодаря своим родным, прошли в парадном строю «Бессмертного полка» под песни тех военных лет.

Судебные приставы Псковской области, для которых патриотическое воспитание и работа в этом направлении имеет важное значение в службе и в жизни, не могли остаться в стороне и вместе со всеми встали в строй «Бессмертного полка» с портретами своих предков, воевавших на той войне и внесших вклад в Великую Победу.

Так, в Гдове, в строю «Бессмертного полка» дознаватель отдела, нес портреты своих бабушки и дедушки. Дедушка – Владимир Степанов, освобождал от фашистов территорию Белоруссии и Прибалтику, в послевоенное время работал на железной дороге в Гдовском районе. Бабушка – Раиса Ломакова, 22 июня 1941 года, окончила Гдовское педагогическое училище, в возрасте 18 лет. С 1942 года была в партизанском отряде, который вел борьбу с немецкими оккупантами на территории Гдовского, Плюсского и Сланцевского районов, кроме того бойцы отряда и сама Раиса Ломакова неоднократно зимой по льду Чудского озера, совершали вылазки на территорию Эстонии, где отряд вел борьбу с власовцами. В послевоенное время, Раиса Васильевна работала корректором в Гдовской типографии, диктором на Гдовском радио, в Гдовской библиотеке, более 20 лет проработала секретарем в ОМВД Гдовского района, а после выхода на пенсию более 5 лет проработала на пульте вневедомственной охраны, при ОМВД Гдовского района. Вплоть до 2013 года, Раиса Ломакова принимала непосредственное участие в Параде Победы.

Напомним, что Всероссийская акция «Бессмертный полк» зародилась в Томске в 2012 году и приобрела всенародные масштабы. С 2015 года акция официально стала общероссийской. И каждый год всё больше и больше наших жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, в этот день берут в руки портреты своих фронтовиков-героев и выходят на улицы своих городов, чтобы отдать долг чести и памяти, поблагодарить за проявленное мужество и чистое небо над головой.