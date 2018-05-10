48-летний пскович убил свою сожительницу, припомнив старые обиды

19:58, 10 мая 2018, ПАИ

Следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, с 17 по 19 июля 2017 года обвиняемый, выясняя по месту жительства в Пскове старые обиды с 59-летней потерпевшей, схватил нож и ударил ее в грудь. В результате полученного ранения потерпевшая скончалась.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.