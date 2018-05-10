0
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
16:53
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
09:33
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
09:12
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
11:28
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
Еще новости
Происшествия

48-летний пскович убил свою сожительницу, припомнив старые обиды

Следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, с 17 по 19 июля 2017 года обвиняемый, выясняя по месту жительства в Пскове старые обиды с 59-летней потерпевшей, схватил нож и ударил ее в грудь. В результате полученного ранения потерпевшая скончалась.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
04 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв 6
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
01 мая 2018
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454 1
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
30 апреля 2018
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова 3
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
27 апреля 2018
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом

Идет загрузка...