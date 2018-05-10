Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли сотрудники псковских следственных изоляторов и исправительных учреждений УФСИН

20:36, 10 мая 2018, ПАИ

Накануне и в день одного из важнейших событий для всей страны сотрудники следственных изоляторов и исправительных учреждений УФСИН России по Псковской области возложили цветы к мемориалам и братским захоронениям и поздравляли ветеранов и тружеников тыла с Днем Великой Победы. Кроме того, сотрудники одного из учреждений приняли участие в церемонии перезахоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в преддверии 73-й годовщины со Дня Победы сотрудники псковского СИЗО-1 возложили цветы к обелиску-памятнику борцам за дело революции.

В это же время сотрудники исправительной колонии № 6 (Сосновый Бор) отправились на торжественно-траурную церемонию перезахоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, у мемориала в деревне Заситино Себежского района. Участие в подобном мероприятии уже стало для сотрудников учреждения традиционным. В этом году силами учреждения были подготовлены гробы для перезахоронения останков 12 воинов, а также памятные таблички для размещения на территории мемориала. В торжественной церемонии приняли участие начальник учреждения, его заместители и молодые лейтенанты, прибывшие на службу в учреждение по окончании ведомственного ВУЗа, а также сотрудник воспитательного отдела Игорь Степанов, принимавший участие в боевых действиях на территории Чечни, удостоенный права ношения крапового берета и награжденный медалью «За отвагу».

Помимо этого, сотрудники псковского СИЗО-1 посетили ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников концлагерей и детей войны, проходивших службу в следственном изоляторе, по месту жительства с целью оказания им продовольственной и материальной помощи. В сборе продуктовых наборов активное участие приняло Псковское региональное отделение Общероссийской организации «Российский Красный крест». «В этом году, как и раньше, в состав продуктового набора вошли самые необходимые продукты. Во время визитов заместитель начальника СИЗО-1 Павел Михайлов поздравил ветеранов с Днем Победы, выразил им искреннюю благодарность от всего коллектива учреждения за подвиги перед русским народом и личный пример, который они подают многим поколениям сотрудников. Также руководитель учреждения восхитился героизмом, выдержкой и силой духа ветеранов, поинтересовался их здоровьем и предложил помощь в решении различных бытовых вопросов», - рассказали в региональном ведомстве.

Один из ветеранов войны Иван Смирнов, бывший заместитель начальника СИЗО-1 по оперативной работе рассказал сотрудникам о тяготах Великой Отечественной войны.

В продолжение праздничных мероприятий кадровый состав следственного изолятора посетил могилы ветеранов Великой Отечественной войны и бывших сотрудников учреждения: Николая Марфина и Юрия Егорова, где отдали дань памяти и возложили цветы.

В другой части региона сотрудники ИК-6 (Сосновый Бор) для поздравления героев Великой Отечественной войны отправились в Социальный приют для престарелых граждан поселка Сосновый Бор. Среди проживающих здесь – 13 тружеников тыла, вдовы и дети войны. Администрация учреждения вручила ветеранам сладкие подарки, которые ветераны заказывают каждый год. Сотрудники пожелали ветеранам долгих лет жизни и поблагодарили за мирное небо над головой.

В ИК-5 (Великие Луки) сотрудники совместно с учащимися великолукского лицея №4 возложили венки и цветы на мемориальном комплексе города «Братское кладбище». А в День Победы сотрудники вместе с членами своих семей приняли участие в шествии колонны «Бессмертный полк». К акции «Бессмертный полк» присоединились и сотрудники СИЗО-2 (Великие Луки). Участники акции прошли единой колонной под музыку и песни военных лет по проспекту Ленина, улице Лизы Чайкиной до мемориальной зоны, которая находится на площади Александра Матросова с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, узников концлагерей, бойцов Сопротивления, тружеников тыла и детей войны.

К поздравлениям ветеранов присоединились также сотрудники ИК-2 (Крюки). Временно исполняющий обязанности начальника колонии Денис Красносельский вместе с председателем совета ветеранов исправительного учреждения Виталием Уловским навестили и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.