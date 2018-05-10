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Кражи велосипедов раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области сотрудники полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыли ряд краж велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Гдове в период с 8 по 9 мая от дома по улице Дзержинского 29-летний безработный местный житель похитил велосипед. Похищенный велосипед изъят. Ведется проверка.

В Невеле днем 11 апреля из дома по улице Грибалевой через незапертую дверь совершена кража велосипеда. В этой краже подозревается не работающий, ранее судимый  63-летний местный житель.  Похищенное также изъято.  Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Пыталово 28 марта от дома по улице Белорусской 17 летний учащийся похитил скутер.

Еще одна кража раскрыта стражами порядка в Пскове. Здесь 25 апреля с лестничной площадки  4-го этажа в подъезде дома по улице Шостака 15-летний молодой человек похитил велосипед. Проводится расследование.

В этой связи полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. 

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