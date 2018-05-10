О новом виде мошенничества через Интернет предупреждают россиян

21:20, 10 мая 2018, ПАИ

В России появилась новая схема мошенничества через электронную почту SMS-сообщения. Людям предлагают выплату компенсаций за медицинские и коммунальные и услуги в обмен на деньги. Об этом сообщает антивирусная компания «Доктор Веб».

Отмечается, что злоумышленники действуют по традиционной схеме: рассылают SMS и письма по электронной почте с предложением получить выплаты за страхование, медобслуживание и прочие услуги. Для этого пользователь должен по полученной ссылке зайти на сайт, который предложит ввести свои данные и перевести некую сумму якобы за пользование сайтом.

В связи с этим, эксперты компании призвали с осторожностью относиться к сообщениям и корреспонденции от неизвестных лиц и не переходить по присылаемым ими ссылкам.