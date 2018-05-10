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Общество

Набор контрактников продолжает военный комиссариат Пскова и Псковского района

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2018 году, с возможностью заключения контракта на 2 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском военкомате.

Основные требования: мужчины годные по состоянию здоровья от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор, проверку УМВД и ФСБ. Для лиц призывного возраста требуется наличие среднего профессионального, либо высшего образования.

За более подробной информацией можно обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет 22, телефон: 72-72-65.

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