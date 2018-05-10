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Общество

О новом порядке применения контрольно-кассовой техники расскажут псковским предпринимателям

Псковским предпринимателям расскажут о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В целях оказания содействия предпринимателям области, бизнес-уполномоченный Аркадий Мурылев направил письмо в адрес руководителя УФНС региона с указанием на необходимость проведения дополнительных семинаров в районах.

По информации, предоставленной налоговыми органами, в ближайшее время запланирован ряд образовательных мероприятий. В частности, 15 мая состоится выступление специалистов управления на вебинаре, организуемом АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства». В ходе вебинара планируется проинформировать плательщиков о переходе на новый порядок применения ККТ, о налоговых вычетах для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы, а также об условиях получения вычетов за регистрацию ККТ в установленные сроки.

Кроме того, получить необходимую информацию о новом порядке применения контрольно-кассовой техники можно, обратившись к главному государственному налоговому инспектору контрольного отдела УФНС России по Псковской области Татьяне Козловской по телефону +7 (8112) 69-92-72 или у специалистов территориальных налоговых органов.

Наименование налогового органа

ФИО ответственного сотрудника

Контактный телефон

Межрайонная ИФНС России № 1
по Псковской области

Изергин Сергей Олегович
Иванов Михаил Юрьевич

+7 (8112) 69-96-81

Межрайонная ИФНС России № 2
по Псковской области

Королькова Ирина Владимировна
Григорьева Татьяна Степановна

+7 (81153) 6-35-88
+7 (81153) 6-35-91

Межрайонная ИФНС России № 3
по Псковской области

Григорьева Татьяна Анатольевна

+7 (81134) 2-40-79

Межрайонная ИФНС России № 5
по Псковской области

Иванова Марина Владимировна

+7 (81152) 2-01-63

Межрайонная ИФНС России № 6
по Псковской области

Корбатова Ольга Викторовна

+7 (81151) 2-68-42

Также в помощь предпринимателям функционирует раздел на официальном сайте налоговых органов региона. 

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