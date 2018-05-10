О новом порядке применения контрольно-кассовой техники расскажут псковским предпринимателям
Псковским предпринимателям расскажут о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В целях оказания содействия предпринимателям области, бизнес-уполномоченный Аркадий Мурылев направил письмо в адрес руководителя УФНС региона с указанием на необходимость проведения дополнительных семинаров в районах.
По информации, предоставленной налоговыми органами, в ближайшее время запланирован ряд образовательных мероприятий. В частности, 15 мая состоится выступление специалистов управления на вебинаре, организуемом АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства». В ходе вебинара планируется проинформировать плательщиков о переходе на новый порядок применения ККТ, о налоговых вычетах для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы, а также об условиях получения вычетов за регистрацию ККТ в установленные сроки.
Кроме того, получить необходимую информацию о новом порядке применения контрольно-кассовой техники можно, обратившись к главному государственному налоговому инспектору контрольного отдела УФНС России по Псковской области Татьяне Козловской по телефону +7 (8112) 69-92-72 или у специалистов территориальных налоговых органов.
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Наименование налогового органа
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ФИО ответственного сотрудника
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Контактный телефон
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Межрайонная ИФНС России № 1
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Изергин Сергей Олегович
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+7 (8112) 69-96-81
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Межрайонная ИФНС России № 2
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Королькова Ирина Владимировна
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+7 (81153) 6-35-88
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Межрайонная ИФНС России № 3
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Григорьева Татьяна Анатольевна
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+7 (81134) 2-40-79
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Межрайонная ИФНС России № 5
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Иванова Марина Владимировна
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+7 (81152) 2-01-63
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Межрайонная ИФНС России № 6
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Корбатова Ольга Викторовна
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+7 (81151) 2-68-42
Также в помощь предпринимателям функционирует раздел на официальном сайте налоговых органов региона.