О новом порядке применения контрольно-кассовой техники расскажут псковским предпринимателям

21:51, 10 мая 2018, ПАИ

Псковским предпринимателям расскажут о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В целях оказания содействия предпринимателям области, бизнес-уполномоченный Аркадий Мурылев направил письмо в адрес руководителя УФНС региона с указанием на необходимость проведения дополнительных семинаров в районах.

По информации, предоставленной налоговыми органами, в ближайшее время запланирован ряд образовательных мероприятий. В частности, 15 мая состоится выступление специалистов управления на вебинаре, организуемом АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства». В ходе вебинара планируется проинформировать плательщиков о переходе на новый порядок применения ККТ, о налоговых вычетах для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы, а также об условиях получения вычетов за регистрацию ККТ в установленные сроки.

Кроме того, получить необходимую информацию о новом порядке применения контрольно-кассовой техники можно, обратившись к главному государственному налоговому инспектору контрольного отдела УФНС России по Псковской области Татьяне Козловской по телефону +7 (8112) 69-92-72 или у специалистов территориальных налоговых органов.