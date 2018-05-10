В Островском районе сбит пешеход
10 мая в 19:36 поступило сообщение о ДТП в деревне Покаты Бережанской волости Островского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
Информация о пострадавшем уточняется.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.