Лекция «Русская история, беседы о смыслах» состоится в Пскове 19 мая

22:21, 10 мая 2018, ПАИ

Лекция «Русская история, беседы о смыслах » состоится 19 мая в Пскове в конференц- зале отеля «Old-estate». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении «Открытая Россия».

Перед аудиторией слушателей выступит доктор философских наук Игорь Чубайс - российский философ и социолог, автор многих научных и публицистических работ, инициатор введения в российскую систему образования нового предмета «россиеведение».