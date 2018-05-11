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Общество

Благоустроенное жильё получила сирота в Пскове после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пскова по обращению местной жительницы, имеющей статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурорская проверка выявила, что администрация города Пскова не обеспечила сироту благоустроенным жильём, в результате чего она была вынуждена длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиру.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к администрации Пскова об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил, и на муниципалитет возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, и сирота обеспечена благоустроенной квартирой в Пскове.

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