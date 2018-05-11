Штраф в 300 тыс. рублей грозит новосокольническому ООО «Зарница»

09:57, 11 мая 2018, ПАИ

Штраф в 300 тысяч рублей грозит работающему в Новосокольническом районе ООО «Зарница» за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурорская проверка установила, что 29 сентября 2017 между администрацией городского поселения «Новосокольники» и ООО «Зарница» был заключен муниципальный контракт на снос аварийных домов №№6-12 по улице Воровского, расселённых по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с пунктом 4.1 данного контракта, начало выполнения работ установили с момента подписания контракта, окончание - 40 календарных дней со дня заключения контракта. Однако, в установленные муниципальным контрактом сроки работы не завершены, их сдача и приемка не проведены.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, ООО «Зарница» совершило бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

В этой связи прокурор района в отношении ООО «Зарница» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, которое направил мировому судье судебного участка № 10 для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа не менее 300 тыс. рублей.