Россию не взяли в финал «Евровидения»

09:36, 11 мая 2018, ПАИ

Россию не взяли в финал «Евровидения», сообщает РИА Новости. Певица Юлия Самойлова не сумела пройти отбор песенного конкурса в Лиссабоне. Таким образом, Россия впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы, не будет участвовать в финале «Евровидения».

10 мая Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале конкурса под шестым номером с песней «I Won't Break», но голосов зрителей и профессионального жюри не хватило для выхода в финал.

Ещё в 2017 году девушка должна была выступить на «Евровидении» в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну, так как Самойлова до этого выступала в Крыму.

Во время нынешнего выступления Самойлова пела, находясь на платформе в виде горы. В номере также участвовали три человека на бэк-вокале и два танцора. Танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощали образы Адама и Евы.