20 и 26 мая в Печорах можно будет послушать орган

11:28, 11 мая 2018, ПАИ

20 мая в 16:00 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах состоится концерт «Радость весны». На органе сыграют музыканты из Печор и Санкт-Петербурга Дина Ихина и Денис Маханьков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.

В программе: Бах, Моцарт, Бедар, Степиньш.



26 мая в 17:00 состоится концерт органистки из Ставрополя Светланы Сухановой «Через столетия». В программе: Букстехуде, Муффат, Бах, Янченко, Суханова.

Музыканты играют на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма - от 200 рублей. Также собираются пожертвования на реставрацию органа.

Подробную информацию о концертах можно получить по телефонам +7 911 399 70 96 (Псков), +7 981 181 05 37 (Санкт-Петербург).