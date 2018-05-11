Творческий экзамен «perФормаns» прошёл в Псковском колледже искусств

10:14, 11 мая 2018, ПАИ

Экзамен под названием «perФормаns» 4 курса специализации «Театральное творчество» состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как рассказала мастер курса Людмила Масленникова, экзамен прошёл в виде представления, в котором студенты смогли продемонстрировать свои умения, сформированные в рамках театральных дисциплин: пластики, танца, актёрского мастерства, сценической речи.

Вся постановка была связана видео-материалами наиболее значимых работ выпускного курса, поставленных за весь период обучения в колледже. Идея объединения различных форм подачи студенческих работ была реализована с помощью конферанса в стилистике всей постановки.

Участники представления – 6 студентов выпускного курса отделения культуры и искусств: Анастасия Петрова, Елизавета Мамедова, Елизавета Кирпиченкова, Дина Родченко, Ольга Салмина, Андрей Чугуненко, солист Псковского русского народного хора Александр Баринов. Хореограф - Ирина Алексеева.