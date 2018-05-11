0
13:23
Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово
12:25
Большое гала-шоу участниц «Миссис Псков-2018» состоится 12 мая
10:40
Матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 12 мая пройдут в 7 районах
10:26
Проектная документация на строительство новой школы в Дно проходит госэкспертизу
09:31
Как не вылететь в трубу
22:12
Присоединиться к акции «Читай-страна!» приглашает областная библиотека псковичей
21:21
Восемь марок к ЧМ-2018 по футболу вышли в почтовое обращение 10 мая
Еще новости
Общество

Творческий экзамен «perФормаns» прошёл в Псковском колледже искусств

Экзамен под названием «perФормаns» 4 курса специализации «Театральное творчество» состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как рассказала мастер курса Людмила Масленникова, экзамен прошёл в виде представления, в котором студенты смогли продемонстрировать свои умения, сформированные в рамках театральных дисциплин: пластики, танца, актёрского мастерства, сценической речи.

Вся постановка была связана видео-материалами наиболее значимых работ выпускного курса, поставленных за весь период обучения в колледже. Идея объединения различных форм подачи студенческих работ была реализована с помощью конферанса в стилистике всей постановки.

Участники представления – 6 студентов выпускного курса отделения культуры и искусств: Анастасия Петрова, Елизавета Мамедова, Елизавета Кирпиченкова, Дина Родченко, Ольга Салмина, Андрей Чугуненко, солист Псковского русского народного хора Александр Баринов.  Хореограф - Ирина Алексеева.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово
11 мая 2018
Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово
Большое гала-шоу участниц «Миссис Псков-2018» состоится 12 мая
11 мая 2018
Большое гала-шоу участниц «Миссис Псков-2018» состоится 12 мая
Матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 12 мая пройдут в 7 районах
11 мая 2018
Матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 12 мая пройдут в 7 районах 2
Проектная документация на строительство новой школы в Дно проходит госэкспертизу
11 мая 2018
Проектная документация на строительство новой школы в Дно проходит госэкспертизу
Как не вылететь в трубу
11 мая 2018
Как не вылететь в трубу
Присоединиться к акции «Читай-страна!» приглашает областная библиотека псковичей
10 мая 2018
Присоединиться к акции «Читай-страна!» приглашает областная библиотека псковичей
Восемь марок к ЧМ-2018 по футболу вышли в почтовое обращение 10 мая
10 мая 2018
Восемь марок к ЧМ-2018 по футболу вышли в почтовое обращение 10 мая
Фронтовые посылки с помощью полевой почты отправляли псковичи в День Победы
10 мая 2018
Фронтовые посылки с помощью полевой почты отправляли псковичи в День Победы

Идет загрузка...