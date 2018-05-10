Пассажирка выпала из Toyota Carina и погибла в Островском районе

09:32, 11 мая 2018, ПАИ

10 мая в 19:05 в деревне Покаты Островского района 49-летняя пассажирка выпала из Toyota Carina. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, от полученных травм женщина скончалась до приезда Скорой помощи.

Автомобиль разворачивался задним ходом, пассажир в это время не была пристегнута. Кроме того, была не закрыта передняя пассажирская дверь. В результате женщина выпала из автомобиля. За рулём был 31-летний мужчина.