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Общество

277 пожаров произошли в Псковской области за 4 месяца

За четыре месяца на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировали 277 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 35 млн 208 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области, на пожарах погибли 40 человек, 12 - получили травмы.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 103 пожара, ущерб от них составил 7 млн 639 тыс. рублей. Погибли в огне 7 человек, из них двое находились в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрированы 174 пожара, материальный ущерб от которых составил 27 млн 568 тыс. рублей. На пожарах погибли 33 человека, из них 8 -  в  состоянии алкогольного опьянения.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в Пскове, Бежаницком, Дновском и Опочецком районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Гдовском, Дедовическом, Красногородском, Островском, Порховском, Псковском, Пустошкинском и Стругокрасненском районах.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрировали в жилом секторе, где за 2018 год зарегистрированы 210 пожаров с прямым материальным ущербом 28 млн. 918 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибли 40 человек или 100% от общего числа.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились неосторожное обращение с огнём – 48 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 74, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 46, поджоги – 31.

За 4 месяца огонь уничтожил 152 строения, 8 тыс.700 квадратных метров площадей, 12 единиц автотранспорта.

На пожарах спасены 98 человек, материальные ценности на сумму 29 млн 45 тыс. рублей, 274 строения, 15 единиц автотранспорта.

Как пояснили в пресс-службе, основной причиной гибели людей по-прежнему остается неосторожное обращение с огнём – 23 человека. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 14 пожаров, материальный ущерб от которых составил 1 млн 31 тыс. рублей.

Из числа погибших людей 19 человек пенсионного возраста, 13  - лица без определенного рода деятельности, 2 - рабочие, 4 - инвалиды, 2 - дети.

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