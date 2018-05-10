4 лесных пожара и 6 палов травы произошли в Псковской области 10 мая

11:25, 11 мая 2018, ПАИ

10 мая в Псковской области произошли 4 лесных пожара на площади 0,39 га. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, два возгорания зафиксированы в Стругокрасненском районе, по одному - в Палкинском и Гдовском. Всего с начала периода зарегистрированы 22 лесных пожара на площади 20,87 га.

Также за минувшие сутки выявлены 6 палов травы, общая площадь которых составила 3,4 га. Два пала произошли в Великолукском районе, по одному - в Псковском районе, Гдове, Палкино и Плюссе. В этом году сухая растительность горела в регионе уже 179 раз.