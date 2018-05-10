0
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
16:53
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
09:33
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
09:12
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
11:28
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
Еще новости
Происшествия

4 лесных пожара и 6 палов травы произошли в Псковской области 10 мая

10 мая в Псковской области произошли 4 лесных пожара на площади 0,39 га. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, два возгорания зафиксированы в Стругокрасненском районе, по одному - в Палкинском и Гдовском. Всего с начала периода зарегистрированы 22 лесных пожара на площади 20,87 га.

Также за минувшие сутки выявлены 6 палов травы, общая площадь которых составила 3,4 га. Два пала произошли в Великолукском районе, по одному - в Псковском районе, Гдове, Палкино и Плюссе. В этом году сухая растительность горела в регионе уже 179 раз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
04 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв 6
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
01 мая 2018
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454 1
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
30 апреля 2018
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова 3
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
27 апреля 2018
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом

Идет загрузка...