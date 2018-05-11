Повысить производительность труда в больницах, вузах и библиотеках планирует Правительство РФ

11:22, 11 мая 2018, ПАИ

Правительство РФ планирует расширить приоритетную программу по повышению производительности труда до конца 2024 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Так, в программу планируется включить предприятия транспорта, строительства, сельского хозяйства, а также учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. В частности, повышать производительность труда будут в поликлиниках, больницах, вузах и библиотеках.

Например, в поликлиниках и больницах критериями повышения производительности труда станут скорость прохождения пациента через приемное отделение, в библиотеках — время оформления и выдачи книг. «Если быстрее проводить обследование, то возникает больше шансов на более легкое течение заболевания. Таким образом, рост производительности будет трансформироваться в повышение качества услуг», — считают в Министерстве.

Напомним, что приоритетная программа Правительства по повышению производительности труда была принята в конце августа прошлого года. Она предполагает увеличение этого показателя на 30% к 2025 году на предприятиях, которые принимают в ней участие. В данный момент повышение производительности труда является одним из основных приоритетов Правительства РФ. По поручению президента РФ показатель должен увеличиваться как минимум на 5% в год. Последние 10 лет производительность труда росла на 2–3% ежегодно.