Россияне смогут сохранить зарплату при прохождении диспансеризации
Россияне получат возможность брать отгулы с начислением зарплаты на время диспансеризации. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Госдума РФ планирует принять 17 мая в первом чтении, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что воспользоваться такой возможностью можно будет один раз в три года. Для этого необходимо будет написать письменное заявление.
Добавим, что сейчас для прохождения диспансеризации работающим россиянам приходится брать неоплачиваемый отгул.