Россияне смогут сохранить зарплату при прохождении диспансеризации

11:54, 11 мая 2018, ПАИ

Россияне получат возможность брать отгулы с начислением зарплаты на время диспансеризации. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Госдума РФ планирует принять 17 мая в первом чтении, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что воспользоваться такой возможностью можно будет один раз в три года. Для этого необходимо будет написать письменное заявление.

Добавим, что сейчас для прохождения диспансеризации работающим россиянам приходится брать неоплачиваемый отгул.