Пскович может лишиться Skoda из-за долгов по алиментам

12:04, 11 мая 2018, ПАИ

Судебные приставы арестовали автомобиль псковича за его долги по алиментным обязательствам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с решениями судов житель Пскова обязан был выплачивать алименты от всех видов своего заработка на содержание дочерей от двух браков. Исполнительные производства были возбуждены в 2016 и в 2017 годах, на протяжении этих периодов пскович практически не исполнял алиментные обязательства, общий долг на двух дочерей составил 250 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель установил имущественное положение должника, были вынесены постановления об обращении взыскания на деньги, находящиеся в банке, запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства и временное ограничение на выезд из Российской Федерации. Неоднократно в адрес должника выезжали судебные приставы, несколько раз он находился в розыске.

Недавно судебные приставы арестовали принадлежащий псковичу Skoda Superb, предварительно оценённый в 300 тысяч рублей. Транспортное средство оставлено должнику на ответственное хранение. Теперь у него есть 10 дней, чтобы оплатить всю сумму долга, иначе автомобиль будет передан на торги для дальнейшей реализации в счет погашения задолженности.

Кроме того, данный должник привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства). Если пскович не начнет оплачивать алименты, то может быть привлечен к уголовной ответственности, уточнили в УФССП.