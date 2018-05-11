Законопроект о запрете кальянов в кафе негативно оценил Минсельхоз РФ

12:17, 11 мая 2018, ПАИ

Министерство сельского хозяйства РФ раскритиковало законопроект Минздрава о запрете кальянов в кафе и ресторанах. Речь идет о поправках в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», сообщает газета «Известия».

Так, заместитель главы Минсельхоза Иван Лебедев 9 апреля направил критический отзыв разработчику. В документе указано, что нужны дополнительные доказательства, утверждающие о том, что потребление никотиносодержащей продукции приносит вред здоровью человека.

Напомним, что в марте Минздрав разослал на согласование данный законопроект, в котором предложил считать курением любой процесс, в результате которого появляется дым от тления, нагревания, а также аэрозоль и пар.