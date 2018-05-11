0
13:23
Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово
12:25
Большое гала-шоу участниц «Миссис Псков-2018» состоится 12 мая
10:40
Матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 12 мая пройдут в 7 районах
10:26
Проектная документация на строительство новой школы в Дно проходит госэкспертизу
09:31
Как не вылететь в трубу
22:12
Присоединиться к акции «Читай-страна!» приглашает областная библиотека псковичей
21:21
Восемь марок к ЧМ-2018 по футболу вышли в почтовое обращение 10 мая
Еще новости
Общество

Законопроект о запрете кальянов в кафе негативно оценил Минсельхоз РФ

Министерство сельского хозяйства РФ раскритиковало законопроект Минздрава о запрете кальянов в кафе и ресторанах. Речь идет о поправках в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», сообщает газета «Известия».

Так, заместитель главы Минсельхоза Иван Лебедев 9 апреля направил критический отзыв разработчику. В документе указано, что нужны дополнительные доказательства, утверждающие о том, что потребление никотиносодержащей продукции приносит вред здоровью человека.

Напомним, что в марте Минздрав разослал на согласование данный законопроект, в котором предложил считать курением любой процесс, в результате которого появляется дым от тления, нагревания, а также аэрозоль и пар.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово
11 мая 2018
Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово
Большое гала-шоу участниц «Миссис Псков-2018» состоится 12 мая
11 мая 2018
Большое гала-шоу участниц «Миссис Псков-2018» состоится 12 мая
Матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 12 мая пройдут в 7 районах
11 мая 2018
Матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 12 мая пройдут в 7 районах 2
Проектная документация на строительство новой школы в Дно проходит госэкспертизу
11 мая 2018
Проектная документация на строительство новой школы в Дно проходит госэкспертизу
Как не вылететь в трубу
11 мая 2018
Как не вылететь в трубу
Присоединиться к акции «Читай-страна!» приглашает областная библиотека псковичей
10 мая 2018
Присоединиться к акции «Читай-страна!» приглашает областная библиотека псковичей
Восемь марок к ЧМ-2018 по футболу вышли в почтовое обращение 10 мая
10 мая 2018
Восемь марок к ЧМ-2018 по футболу вышли в почтовое обращение 10 мая
Фронтовые посылки с помощью полевой почты отправляли псковичи в День Победы
10 мая 2018
Фронтовые посылки с помощью полевой почты отправляли псковичи в День Победы

Идет загрузка...