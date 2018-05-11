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Общество

Шоу стантрайдеров и эндуро-заезд запланированы в Пскове в рамках открытия мотосезона

12 мая в Пскове официально откроется мотосезон, сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». Организатор - мотоклуб «Позитивная механика».

На мероприятии ожидается шоу стантрайдеров из Санкт-Петербурга, после чего байкеры проедут колонной через город.

Сбор запланирован на парковке у ТК «Лента» с 13:00. Выступление стантрайдеров стартует в 14:00. Старт мотоколонны - в 15:00.

Затем программа продолжится на базе «Позитивной механики» в деревне Белый Мох. Там состоится дружеская вечеринка с участием рок-дуэта «Сплаff», она начнётся в 17:00.

Также всем желающим предлагают присоединиться к эндуро-заезду. Мотоциклисты, занявшие первые три места, получат призы.  Тренировочно-ознакомительные заезды пройдут с 17:20, в 18:00 стартует основной.

Вход/въезд на базу мотоклуба будет стоить 200 рублей. Девушкам за рулем мототехники проезд бесплатный, как и тем, кто поучаствовал в сборе средств на организацию стантрайдинга.

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