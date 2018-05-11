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Общество

Псковский молодежный центр проводит бесплатное компьютерное профориентационное тестирование

В Псковском городском молодежном центре проходит компьютерное профориентационное тестирование для учащихся 8-11 классов и студентов вузов. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, диагностика позволяет выявить интересы, способности и личностные особенности подростков, помогает выбрать дальнейший профессиональный путь.

Тестирование и консультации проходят по адресу: улица Максима Горького, 15 на бесплатной основе по предварительной записи в приложении или по телефону 56 41 88.

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