Большое гала-шоу участниц «Миссис Псков-2018» состоится 12 мая

12:25, 11 мая 2018, ПАИ

12 мая в 14:00 в Пскове в ТРК «Акваполис» состоится большое гала-шоу участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе - модные показы «Mango», «YUNA style», «Serginnetti», танцевальный выход участниц, творческие номера конкурсанток, барбер-шоу от барбершопа «OLDboy», а также розыгрыш билетов на финальное шоу «Миссис Псков-2018».

«Участницы конкурса приготовили яркую и насыщенную программу для гостей торгово-развлекательного комплекса», - отметили организаторы.

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».