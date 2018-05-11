Большое гала-шоу участниц «Миссис Псков-2018» состоится 12 мая
12 мая в 14:00 в Пскове в ТРК «Акваполис» состоится большое гала-шоу участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В программе - модные показы «Mango», «YUNA style», «Serginnetti», танцевальный выход участниц, творческие номера конкурсанток, барбер-шоу от барбершопа «OLDboy», а также розыгрыш билетов на финальное шоу «Миссис Псков-2018».
«Участницы конкурса приготовили яркую и насыщенную программу для гостей торгово-развлекательного комплекса», - отметили организаторы.
Вход на мероприятие свободный.
Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.
Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.
Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».
Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».
Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».
Аккредитованное видео – Евгений Родин.
Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.
Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.
Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.
Интерьерная фотостудия - студия «Родина».