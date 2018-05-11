В начале июня соберётся на первое заседание новый состав Общественной палаты Псковской области

10:22, 11 мая 2018, ПАИ

Новый состав Общественной палаты Псковской области соберётся в начале июня, сообщил Псковскому агентству информации секретарь нынешнего, третьего, созыва Валерий Павлов.

Он уточнил, что 22 мая нынешнему созыву Общественной палаты предстоит отчитаться о своей деятельности. «И уже в начале июня соберется новый состав. Дата мне пока неизвестна. В июне члены палаты утвердят регламент, изберут председателя», - пояснил Валерий Павлов.

Напомним, что в соответствии с региональным законодательством Общественная палата Псковской области формируется в количестве 36 человек: 12 членов палаты утверждает губернатор по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений; 12 членов утверждает Псковское областное Собрание по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений; оставшихся 12 человек избирают члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Собранием, из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Новый состав палаты был окончательно сформирован 27 апреля. 24 члена Общественной палаты, ранее утвержденные врио губернатором области Михаилом Ведерниковым и депутатами Псковского областного Собрания, избрали из числа кандидатов, представленных местными общественными объединениями, 12 недостающих членов команды.