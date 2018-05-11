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Общество

Проектная документация на строительство новой школы в Дно проходит госэкспертизу

Проектная документация на строительство новой школы в Дно готова и проходит государственную экспертизу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова.

«Сейчас документы проходят государственную экспертизу, мы ждем заключение в конце мая, что позволит начать разработку технического задания и объявить конкурс на строительство школы. В целом подготовка к строительству идет по графику», — сказал он.

Реализацию проекта по строительству новой школы в Дно временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников курирует лично. Она будет построена на месте старого аварийного здания школы № 50. В настоящее время оно снесено, и учащиеся распределены по другим учебным заведениям муниципалитета.

На строительство образовательного учреждения будут направлены более 350 млн рублей из федерального бюджета. Новое трехэтажное здание рассчитано на 500 учебных мест и будет соответствовать всем современным требованиям. В старой школе 1928 года постройки обучались 340 детей.

Новая школа в Дно будет готова к 1 сентября следующего года. В этом году в Псковской области заработает современная школа на 825 мест в Великих Луках.

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