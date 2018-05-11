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Общество

За кражу еды задержали девушку росгвардейцы в Великих Луках

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал девушку, которая украла продукты в магазине на улице Земской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны был направлен в магазин после сигнала о сработавшей кнопке тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнюю девушку. Для дальнейшего разбирательства её передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.

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