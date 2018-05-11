Псковичка Карина Иванова завоевала «золото» на Всероссийских соревнованиях в Тверской области

12:37, 11 мая 2018, ПАИ

Псковичка Карина Иванова завоевала первое место на Всероссийских соревнованиях по боксу среди девушек класса «Б» «Виктория», которые состоялись с 4 по 6 мая в Конаково (Тверская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Карина Иванова провела на турнире один бой и, выступая в категории до 69 килограммов вместо привычной до 64 килограммов, победила Яну Ожигину из Иваново.

В ближайших планах псковской спортсменки - Первенство СЗФО до 22 лет, которое пройдет в Северодвинске с 30 мая по 3 июня. Тренирует девушку Алексей Орлов.