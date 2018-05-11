Горячую линию по профилактике ВИЧ и СПИДа запустит Роспотребнадзор 14 мая

13:52, 11 мая 2018, ПАИ

В преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа Роспотребнадзор запустит с 14 по 20 мая горячую линию по вопросам профилактики вируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в рамках горячей линии, специалисты-эпидемиологи в каждом субъекте РФ проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Также они ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования.