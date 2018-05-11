Кукольного «Фауста» смогут увидеть псковичи 31 мая

11:01, 11 мая 2018, ПАИ

31 мая в 19:00 на сцене Псковского театра кукол будет представлен спектакль «Фауст» в постановке Александра Заболотного. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам организаторов, «Фауст» Псковского театра кукол устроен так, что его можно показывать зрителям любого возраста. «Вместе с доктором Фаустом вы спускаетесь на морскую глубину, поднимаетесь в небеса, наблюдаете за химическими опытами. Мефистофель, перемещая доктора вверх-вниз, демонстрирует свои почти безграничные возможности. Однако спектакль в очередной раз доказывает, что с Мефистофелем шутки плохи. Доктор Фауст продал душу и потерял любовь», - отметили в пресс-службе.

Сценография поставлена художником Андреем Севбо.

Билеты можно приобрести на сайте. Без возрастных ограничений.