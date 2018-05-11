0
18:01
Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
17:53
РЕВИЗИЯ: Турбаза «Алоль»
17:17
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
17:16
Майская акция проходит в сервисном центре «Псков-Лада»
17:14
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области
17:07
Мужчина на кухне – 2.0. №18. Гречневая лапша с курицей и овощами
16:13
Мемориалы жертвам фашизма в Порховском районе посетили делегации Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей
Еще новости
Общество

До +26 ожидается 12 мая в Псковской области

12 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе  регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Прогнозируется восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  +4 до +9 градусов, днем – от +21 до +26.

Атмосферное давление будет высоким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в пределах нормы, ухудшений не прогнозируется.

На территории области в лесах – 3-4-й класс пожарной опасности по погодным условиям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
11 мая 2018
Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
11 мая 2018
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
Майская акция проходит в сервисном центре «Псков-Лада»
11 мая 2018
Майская акция проходит в сервисном центре «Псков-Лада»
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области
11 мая 2018
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области
Мемориалы жертвам фашизма в Порховском районе посетили делегации Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей
11 мая 2018
Мемориалы жертвам фашизма в Порховском районе посетили делегации Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей 1
Дмитрий Месхиев останется на посту худрука Псковского драмтеатра
11 мая 2018
Дмитрий Месхиев останется на посту худрука Псковского драмтеатра 3
Глория Тесля: Буклеты «Улицы Героев» пользуются популярностью
11 мая 2018
Глория Тесля: Буклеты «Улицы Героев» пользуются популярностью 1
Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово
11 мая 2018
Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово

Идет загрузка...