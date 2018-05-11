До +26 ожидается 12 мая в Псковской области

18:11, 11 мая 2018, ПАИ

12 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем – от +21 до +26.

Атмосферное давление будет высоким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в пределах нормы, ухудшений не прогнозируется.

На территории области в лесах – 3-4-й класс пожарной опасности по погодным условиям.