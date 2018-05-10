За совращение несовершеннолетних возле стен Кремля пскович предстанет перед судом

11:11, 11 мая 2018, ПАИ

Пскович предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних возле стен Кремля, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

По версии следствия, 10 марта 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев двух несовершеннолетних школьниц у инсталляции возле стен Кремля, совершил в отношении них развратные действия. Девочки незамедлительно сообщили о преступлении в правоохранительные органы, благодаря чему подозреваемый был задержан прибывшим нарядом полиции.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.