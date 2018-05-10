0
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
16:53
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
09:33
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
09:12
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
11:28
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
Еще новости
Происшествия

За совращение несовершеннолетних возле стен Кремля пскович предстанет перед судом

Пскович предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних возле стен Кремля, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

По версии следствия, 10 марта 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев двух несовершеннолетних школьниц у инсталляции возле стен Кремля, совершил в отношении них развратные действия. Девочки незамедлительно сообщили о преступлении в правоохранительные органы, благодаря чему подозреваемый был задержан прибывшим нарядом полиции.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
04 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв 6
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
01 мая 2018
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454 1
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
30 апреля 2018
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова 3
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
27 апреля 2018
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом

Идет загрузка...