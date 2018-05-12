Около 400 байкеров приехали на открытие мотосезона в Пскове

16:23, 12 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 12 мая, в Пскове официально открылся мотосезон, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках мероприятия на парковке у ТЦ «Лента» состоялось шоу стантрайдеров из Санкт-Петербурга, в котором показали свое мастерство три мотоциклиста.

После этого байкеры проехали колонной через центр города. В колонне насчитывалось порядка 400 мотоциклов. Среди байкеров были представители Пскова и области, в частности Великих Лук, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новгорода, Вологды, Петрозаводска, Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии.

Программа продолжится на базе мотоклуба «Позитивная механика» в деревне Белый Мох. Там состоится дружеская вечеринка с участием рок-дуэта «Сплаff», она начнётся в 17:00.

Также все желающие могли присоединиться к эндуро-заезду. Заявки на участие подали 12 человек. Мотоциклисты, занявшие первые три места, получат призы. Тренировочно-ознакомительные заезды пройдут с 17:20, в 18:00 стартует основной.