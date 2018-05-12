Около 400 байкеров приехали на открытие мотосезона в Пскове
Сегодня, 12 мая, в Пскове официально открылся мотосезон, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В рамках мероприятия на парковке у ТЦ «Лента» состоялось шоу стантрайдеров из Санкт-Петербурга, в котором показали свое мастерство три мотоциклиста.
После этого байкеры проехали колонной через центр города. В колонне насчитывалось порядка 400 мотоциклов. Среди байкеров были представители Пскова и области, в частности Великих Лук, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новгорода, Вологды, Петрозаводска, Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии.
Программа продолжится на базе мотоклуба «Позитивная механика» в деревне Белый Мох. Там состоится дружеская вечеринка с участием рок-дуэта «Сплаff», она начнётся в 17:00.
Также все желающие могли присоединиться к эндуро-заезду. Заявки на участие подали 12 человек. Мотоциклисты, занявшие первые три места, получат призы. Тренировочно-ознакомительные заезды пройдут с 17:20, в 18:00 стартует основной.