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Общество

Около 400 байкеров приехали на открытие мотосезона в Пскове

Сегодня, 12 мая, в Пскове официально открылся мотосезон, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.  

В рамках мероприятия на парковке у ТЦ «Лента» состоялось шоу стантрайдеров из Санкт-Петербурга, в котором показали свое мастерство три мотоциклиста. 

После этого байкеры проехали колонной через центр города. В колонне насчитывалось порядка 400 мотоциклов. Среди байкеров были представители Пскова и области, в частности Великих Лук, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новгорода, Вологды, Петрозаводска, Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии.  

Программа продолжится на базе мотоклуба «Позитивная механика» в деревне Белый Мох. Там состоится дружеская вечеринка с участием рок-дуэта «Сплаff», она начнётся в 17:00.

Также все желающие могли присоединиться к эндуро-заезду. Заявки на участие подали 12 человек. Мотоциклисты, занявшие первые три места, получат призы. Тренировочно-ознакомительные заезды пройдут с 17:20, в 18:00 стартует основной. 

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