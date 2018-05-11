Лекцию об архитекторах прочтут в Псковской областной библиотеке

15:01, 11 мая 2018, ПАИ

14 мая в 10:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (Профсоюзная, дом 2) пройдет открытая лекция «Архитекторы Санкт-Петербурга» Зои Степановой (Санкт-Петербург). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Очередная встреча продолжит цикл лекций «Архитектура и архитекторы». Зоя Степанова член Союза архитекторов России, вела курс по архитектурной графике и консультировала дипломные работы в художественном училище имени Н. К. Рериха и в Балтийском институте экологии, политики и права на факультете дизайна, читала лекции. Среди ее работ стоит отметить проект школы православной иконописи с подворьем в Спасо-Преображенском Мирожском монастыре Пскова. Зоя Степанова неоднократно выступала в Псковской областной библиотеке с лекциями, была участницей конференции, приуроченной к Всемирному Дню Архитектуры в 2015 году и многих других мероприятий.

Кроме того, в рамках мероприятия посетители смогут ознакомиться с книгами по теме из фонда библиотеки.