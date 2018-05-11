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Матч ФК «Псков-747» против «Коломны» состоится 11 мая

Матч ФК «Псков-747» против «Коломны» состоится 11 мая в рамках 23-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском футбольном клубе, игра пройдёт в Коломне на стадионе «Труд».  

Начало матча – в 17:30.

Обслуживать игру будут главный арбитр Дмитрий Матвеев (Иваново), судьи на линии - Дмитрий Строганов (Москва) и Дмитрий Семенов (Петрозаводск). Инспектор встречи - Илья Минц (Нижний Новгород).

Отметим, по итогам 22-го тура ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ «Псков-747» сохранил за собой 7-е место в таблице. До завершения Первенства осталось всего четыре тура. Помимо встречи с «Коломной» псковским футболистам предстоит сразиться 16 мая с «Чертаново» (Москва), 20 мая со «Спартаком» (Кострома) и 27 мая с «Муромом».

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