Матч ФК «Псков-747» против «Коломны» состоится 11 мая

12:22, 11 мая 2018, ПАИ

Матч ФК «Псков-747» против «Коломны» состоится 11 мая в рамках 23-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском футбольном клубе, игра пройдёт в Коломне на стадионе «Труд».

Начало матча – в 17:30.

Обслуживать игру будут главный арбитр Дмитрий Матвеев (Иваново), судьи на линии - Дмитрий Строганов (Москва) и Дмитрий Семенов (Петрозаводск). Инспектор встречи - Илья Минц (Нижний Новгород).

Отметим, по итогам 22-го тура ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ «Псков-747» сохранил за собой 7-е место в таблице. До завершения Первенства осталось всего четыре тура. Помимо встречи с «Коломной» псковским футболистам предстоит сразиться 16 мая с «Чертаново» (Москва), 20 мая со «Спартаком» (Кострома) и 27 мая с «Муромом».