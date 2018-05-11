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«Луки-Энергия» сыграет с «Текстильщиком» в Великих Луках

11 мая футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт свой предпоследний домашний матч ФОНБЕТ-Первенства России текущего сезона. Как сообщили Псковскому агентству информации в клубе, игра пройдет на стадионе «Экспресс» в 18:00. В роли соперника выступит ивановский «Текстильщик».

Великолучане после 22 туров имеют в своём активе 24 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице, опережая петербургское «Динамо-СПб-2» только на 1 очко.

«Текстильщик», имеющий в своём активе 44 очка, замыкает тройку лидеров группы «Запад».

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