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Общество

Международный день медсестры отмечается сегодня

Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). Об этом сообщает сайт calend.ru.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II. Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.

Сегодня к этому празднику Международный совет медсестер ежегодно подготавливает информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования. Так, например, в разные годы темами Дня были: «Медицинские сёстры за безопасность пациента — против поддельных медикаментов», «Достаточное кадровое обеспечение — условие безопасности пациента», «Обеспечивать качество на службе обществу: медицинские сёстры в авангарде инноваций», «Сокращая разрыв: повышение доступности и равенства», «Преодоление разрыва: от научных данных к доказательной сестринской практике», «Медицинские сестры: движущая сила перемен - жизненно важный ресурс в поддержку здоровья» и другие. В России праздник отмечается с 1993 года.

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