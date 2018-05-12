Отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут сегодня в Пскове

10:22, 12 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 12 мая, в Пскове у второго корпуса лицея «Многопрофильный» №4 на улице Пароменской, дом 9 пройдут отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил организатор турнира Андрей Бегмурадов.

В частности, матчи среди молодых людей 14 и 17 лет начнутся в 11:00. В это время сыграют команды «Тайфун» и Young Boys, в 11:40 - Unisef и «Гидра», в 12:20 - «Нарва» и Young Boys.

В 13:00 сразятся команды от 18 лет и старше. Среди них: «Пепси» и Ecocable, «Реалмадрид» и «Подводная братва» (13:40), «Солянка» и Ecocable (14:20), ПсковГУ - «Реалмадрид» (15:00).

Отметим, что чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.